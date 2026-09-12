1998-ൽ ബിൻ ലാദൻ ലക്ഷ്യമിട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും; സിഐഎയുടെ വിവരശേഖരം പുറത്ത്
വാഷിംഗ്ടൺ: 1998-ൽ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ ആക്രമണം നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായി അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സിഐഎയുടെ (CIA) രഹസ്യരേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ (9/11) വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിഐഎ അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്.
1998 ഓഗസ്റ്റ് 28-ലെ സിഐഎയുടെ രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ പാകിസ്ഥാൻ, ഈജിപ്ത്, അറബ്യൻ ഉപദ്വീപിലെ രാജ്യങ്ങൾ, ഉഗാണ്ട, നൈജീരിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും അൽ ഖ്വയ്ദ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.
പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:
60 രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ച് കിടന്ന ശൃംഖല: അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ബിൻ ലാദന്റെ ആശയവിനിമയ ശൃംഖല തകർന്നിരുന്നില്ല. ലോകത്തെമ്പാടുമായി 60-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ അൽ ഖ്വയ്ദക്ക് അനുബന്ധ ഗ്രൂപ്പുകളും പങ്കാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സിഐഎ വിലയിരുത്തുന്നു.
താലിബാന്റെ നിലപാട്: ബിൻ ലാദനെ കൈമാറാനുള്ള സൗദി, യുഎഇ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന താലിബാന്റെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കാണ്ഡഹാർ വിമാന അപഹരണം: 1999-ലെ കാണ്ഡഹാർ വിമാന അപഹരണത്തിൽ (IC-814) പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും ബിൻ ലാദന്റെ ഭീകരസംഘടനക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ ലഭിച്ച പിന്തുണയും രേഖകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
തുടക്കത്തിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അൽ ഖ്വയ്ദയുടെ വളർച്ചയെയും ഭീഷണിയെയും കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയ പ്രതിദിന വിവരശേഖരങ്ങളിലാണ് (President's Daily Brief) ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.