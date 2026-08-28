ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടക ടിബറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ കാണാതായി; വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ നിലച്ചതോടെ കുടുംബം ആശങ്കയിൽ

By  Metro Desk Aug 28, 2026, 16:59 IST
മിസിങ്ങ്

കാഠ്മണ്ഡു/ന്യൂഡൽഹി: ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ടിബറ്റ് തീർത്ഥാടനത്തിനായി പുറപ്പെട്ട മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകയെ അതിർത്തിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് കാണാതായതായി പരാതി. അതിർത്തി കടന്ന് ടിബറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വരെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് വഴി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്ന ഇവരുമായുള്ള ബന്ധം പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

​കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇവരെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ചൈനീസ് പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെ നെറ്റ്‌വർക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെട്ടതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. വിഷയം ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീർത്ഥാടകയെ കണ്ടെത്താനായി അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാവൽ ഏജൻസി മുഖേനയും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like