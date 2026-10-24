ഇന്ത്യ-യുകെ വ്യാപാര കരാർ ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിലേക്ക്: വിസ്കി നികുതി തർക്കത്തിൽ യുകെ ഇടപെടുന്നു
ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (India-UK Free Trade Agreement) വലിയ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സ്കോച്ച് വിസ്കിയുടെ തീരുവ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ മുറുകിയതോടെ വിഷയം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തിയതാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്കോച്ച് വിസ്കിക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്ന പ്രാദേശിക എക്സൈസ് നികുതികളും തടസ്സങ്ങളും കാരണം കേന്ദ്ര തലം വഴി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കലിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആനുകൂല്യം ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. ഇതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മദ്യവ്യവസായ മേഖല പ്രതിഷേധിച്ച് രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് വ്യാപാര കരാറിന് മുന്നിൽ ആദ്യ കടമ്പ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങളും സംഭവവികാസങ്ങളും
ഇറക്കുമതി തീരുവ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ: വ്യാപാര കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ സ്കോച്ച് വിസ്കിയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 150 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 75 ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് 40 ശതമാനം വരെയായി ഘട്ടങ്ങളായി കുറയ്ക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വിലക്കുറവും തടസ്സങ്ങളും: കരാറിനെ തുടർന്ന് പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ ഇന്ത്യയിൽ 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ വില കുറച്ചെങ്കിലും, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എക്സൈസ് നയങ്ങളും ചില്ലറ വിൽപ്പന നിയന്ത്രണങ്ങളും വിപണിയിലെ പൂർണ്ണമായ വിലക്കുറവിന് തടസ്സമാകുന്നു.
ബ്രിട്ടന്റെ കടുത്ത അതൃപ്തി: യുകെയിലെ സ്കോച്ച് വിസ്കി നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും പ്രാദേശിക ടാക്സ് തടസ്സങ്ങളും നീക്കണമെന്ന് യുകെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ ആശങ്ക: അതേസമയം, സ്കോച്ച് വിസ്കിക്ക് വിപണിയിൽ വില കുറയുന്നത് അമൃത്, പോൾ ജോൺ തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ഇന്ത്യൻ സിംഗിൾ മാൾട്ട് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രാദേശിക നിർമ്മാതാക്കൾ.