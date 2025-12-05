ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കും; യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം അടുത്തയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ
Dec 5, 2025, 09:40 IST
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ദ്വികക്ഷി വ്യാപാര കരാർ (Bilateral Trade Agreement - BTA) സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ, വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം അടുത്തയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ട്രംപ് ഭരണകൂടം അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ 50% വരെയുള്ള ഉയർന്ന താരിഫുകൾ (Tariffs) സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ പരിഹാരം കാണാനാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിന്റെ ഈ സന്ദർശനം നിർണായകമാകും.
പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ:
- താരിഫ് പിൻവലിക്കൽ: ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമത്തിയ അധിക തീരുവകൾ കുറയ്ക്കുകയോ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
- ആദ്യഘട്ട കരാർ: ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം (First Tranche) പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇരുപക്ഷവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
- വ്യാപാരം ഇരട്ടിയാക്കുക: നിലവിലെ 200 ബില്യൺ ഡോളറിനടുത്തുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 2030-ഓടെ 500 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വ്യാപാര കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ, ഇന്ത്യയുടെ തുണിത്തരങ്ങൾ, രത്നക്കല്ലുകൾ, തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തൊഴിൽദായക മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം ലഭിക്കും.