240 യാത്രക്കാരുമായി പോയ ഇന്തോനേഷ്യൻ കപ്പൽ കാണാതായി: ജാവ കടലിൽ തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം

By  Metro Desk Sep 13, 2026, 10:09 IST
തിരച്ചിൽ

ജാക്കാർത്ത: 240 യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച ഇന്തോനേഷ്യൻ യാത്രാക്കപ്പൽ കാണാതായി. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവ കടലിൽ (Java Sea) വെച്ചാണ് 'വിർഗോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് 8' (Virgo Transport 8) എന്ന കപ്പലുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് ഇന്തോനേഷ്യൻ രക്ഷാസേന (Search and Rescue) വിപുലമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

​ഈസ്റ്റ് ജാവയിലെ സുരബായയിൽ നിന്ന് (Surabaya) സൗത്ത് കാളിമന്താനിലെ ബഞ്ചാർമാസിനിലേക്ക് (Banjarmasin) യാത്ര തിരിക്കവേയാണ് കപ്പലിലെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ നിലച്ചത്. ബഞ്ചാർമാസിൻ തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 148 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കപ്പലിന്റെ അവസാന ലൊക്കേഷൻ ലഭിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​കപ്പലിന് സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചതാണോ അതോ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണമാണോ അപകടമുണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. നിലവിൽ ദുരന്തസേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും കപ്പൽ കണ്ടെത്താനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

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