ഇറാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് 25-ാം ദിവസത്തിൽ; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഡിജിറ്റൽ വിച്ഛേദനം
Mar 24, 2026, 13:53 IST
ഇറാനിൽ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യവ്യാപകമായ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം 25 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടതായി അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനെറ്റ് നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയായ നെറ്റ്ബ്ലോക്സ് അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച യുദ്ധസാഹചര്യത്തെത്തുടർന്നാണ് രാജ്യം പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ ഇരുട്ടിലായത്. ഇറാന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദനമാണിതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ (Headlines)
- ഇറാനിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇരുട്ട് തുടരുന്നു; ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദനം 25-ാം ദിവസത്തിലേക്ക്.
- 600 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ലാക്ക്ഔട്ട്; ലോകത്ത് നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇറാൻ ജനത.
- ആശയവിനിമയം തടസ്സപ്പെട്ടു; ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദനം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമെന്ന് നെറ്റ്ബ്ലോക്സ്.
- സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രണമെന്ന് ഇറാൻ; ജനജീവിതം ദുസ്സഹമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ.
- സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് സേവനങ്ങളും തടയാൻ നീക്കം സജീവം.
വിശദാംശങ്ങൾ:
- റെക്കോർഡ് വിച്ഛേദനം: 2026 ജനുവരിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനത്തിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഇപ്പോൾ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധം പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.
- നിയന്ത്രണങ്ങൾ: ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര ശൃംഖലയായ 'നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്' വഴി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സൈറ്റുകൾ മാത്രമേ നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. വിപിഎൻ (VPN) സംവിധാനങ്ങളും വലിയ തോതിൽ തടയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- സർക്കാർ നിലപാട്: രാജ്യം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.
- സാമ്പത്തിക ആഘാതം: ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഇറാന്റെ ഇ-കൊമേഴ്സ് മേഖലയെയും ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയാത്തത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു.