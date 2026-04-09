യുദ്ധവിരാമ കരാറിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ്റെ ആരോപണം: '10 ഇന നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു'
Apr 9, 2026, 18:42 IST
അമേരിക്കയുമായി പ്രഖ്യാപിച്ച താൽക്കാലിക യുദ്ധവിരാമത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച 10 ഇന സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ മൂന്ന് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ ആരോപിച്ചു. ഇറാനിയൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫ് ആണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.
പ്രധാന ലംഘനങ്ങൾ:
ഇറാൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് ലംഘനം നടന്നത്:
- ലെബനനിലെ ആക്രമണം: ലബനനിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നത് യുദ്ധവിരാമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ഇറാൻ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലെബനൻ ഈ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും നിലപാട്.
- യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം: ഇറാൻ്റെ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ അമേരിക്ക തടയുന്നതായി അവർ ആരോപിക്കുന്നു.
- വ്യോമാതിർത്തി ലംഘനം: ഒരു വിദേശ ഡ്രോൺ ഇറാൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കാനിരുന്ന ചർച്ചകൾ ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: മേഖലയിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ യുദ്ധവിരാമമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ലബനനിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും കരാറിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.