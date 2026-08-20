ട്രംപിന്റെ ‘സാമ്പത്തിക ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ’ ഇറാൻ; കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ളതും വിനാശകരവുമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

By  Metro Desk Aug 20, 2026, 21:23 IST
ഇറാൻ

തെഹ്റാൻ: യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഉപരോധങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും ‘സാമ്പത്തിക ഭീകരവാദം’ (Economic Terrorism) എന്ന് വിളിച്ച് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഇറാൻ ഭരണകൂടം. അമേരിക്കയുടെ നയങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും തകർക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചു.

​അതേസമയം, അമേരിക്കയിൽ നിന്നോ സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കമുണ്ടായാൽ അതി ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ളതും (more precise) വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ (more destructive) ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് ഐ.ആർ.ജി.സി. വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

​മേഖലയിൽ യു.എസ്. സൈനിക നിരീക്ഷണം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ കടുത്ത പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യത മങ്ങുകയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. 

Tags

Share this story

Featured

You may like