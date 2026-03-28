സൗദിയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം: 12 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് പരിക്ക്
Mar 28, 2026, 10:44 IST
സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ എയർ ബേസിനു നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 12 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആക്രമണം: ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഇറാൻ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സൈനികർ താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന് നേരെയാണ് പ്രധാനമായും ആക്രമണമുണ്ടായത്.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ആക്രമണത്തിൽ താവളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യുഎസിന്റെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾക്കും (Refuelling Aircraft) കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- പശ്ചാത്തലം: ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നത്. യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇറാന്റെ ആരോപണം.
- മറ്റ് ആഘാതങ്ങൾ: ഈ ആക്രമണത്തോടെ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ യുഎസ് കപ്പലുകളെയും വിമാനങ്ങളെയും വിന്യസിക്കാൻ വാഷിംഗ്ടൺ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.