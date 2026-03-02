ഇറാൻ നാവികസേനയുടെ 9 കപ്പലുകൾ തകർത്തു; യുഎസ് തിരിച്ചടി ശക്തമെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാൻ നാവികസേനയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതം
അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാന്റെ നാവികസേനാ ആസ്ഥാനം വലിയതോതിൽ തകർത്തതായും 9 ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കടലിൽ മുക്കിയതായും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പലതും വളരെ വലുതും തന്ത്രപ്രധാനവുമാണെന്നും, ബാക്കിയുള്ളവയും വൈകാതെ തന്നെ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലാകുമെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള തന്റെ ആദ്യ അഭിസംബോധനയിൽ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. ശത്രുക്കളെ നിരാശരാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടി ഇറാന്റെ സൈന്യം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഖമേനിയുടെ വധം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമായാണ് ഇറാൻ കാണുന്നതെന്നും പെസഷ്കിയാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു
അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് ഇറാനിലെ 30-ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇറാൻ തിരിച്ചായി ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങളിലേക്കും ഇസ്രായേലിലേക്കും മിസൈലുകൾ അയച്ചു. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് 3 അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.