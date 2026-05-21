അമേരിക്കൻ നിർദ്ദേശം ഇറാൻ പരിശോധിക്കുന്നു; മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്കായി പാക് സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീർ ടെഹ്‌റാനിലേക്ക്

By  Metro Desk May 21, 2026, 15:20 IST
Asam Muneer Pak

ടെഹ്‌റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവെച്ച പുതിയ സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറാൻ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ, നിർണായക മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്കായി പാകിസ്താൻ സൈനിക മേധാവി ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീർ ഇറാൻ സന്ദർശിക്കുന്നു. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള അനുരഞ്ജന ചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന പാകിസ്താന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സുപ്രധാന നീക്കമായാണ് ഈ സന്ദർശനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

​ഇറാനിലെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'ഇസ്ന' (ISNA) ആണ് പാക് സൈനിക മേധാവി വ്യാഴാഴ്ച ടെഹ്‌റാനിലെത്തുമെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ഇറാൻ അധികൃതരുമായി അദ്ദേഹം ഉന്നതതല കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തും. പാക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സൈനിക മേധാവിയുടെ സന്ദർശനം.

​അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും അത് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരവിപ്പിച്ച തങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുക, തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള യുഎസ് നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇറാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്.

​അതേസമയം, സമാധാന ചർച്ചകൾ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 'അതിർത്തിരേഖയിൽ' (Borderline) ആണെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കാനും മേഖലയിൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വെടിനിർത്തൽ ഉറപ്പാക്കാനും പാകിസ്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഏറെ നിർണായകമാണ്.

