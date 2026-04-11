ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച മൈനുകൾ കണ്ടെത്താനാകാതെ ഇറാൻ; കടൽപാത തുറക്കുന്നത് വൈകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച നാവിക മൈനുകൾ (Naval Mines) എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകാതെ ഇറാൻ കുഴങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കടൽപാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തങ്ങൾ തന്നെ പാകിയ മൈനുകളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം അറിയാത്തതും അവ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക ശേഷിയില്ലാത്തതും തിരിച്ചടിയാകുന്നതായി അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൈനുകൾ നിക്ഷേപിച്ചത്. ചെറുകപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അശാസ്ത്രീയമായാണ് ഇറാൻ മൈനുകൾ പാകിയതെന്ന് അന്ന് തന്നെ യുഎസ് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മൈൻ നിക്ഷേപം
മാർച്ച് 2-ന് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കടലിടുക്ക് അടച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മൈനുകൾ നിക്ഷേപിച്ചത്.
എന്നാൽ ഇവ എവിടെയെല്ലാമാണ് പാകിയത് എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ രേഖകൾ ഇറാന്റെ പക്കലില്ലെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കടൽചുഴിയിലും ഓളങ്ങളിലും പെട്ട് ഈ മൈനുകൾ നിശ്ചിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയതും (Drift) കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. നിലവിൽ ടോൾ നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള കപ്പലുകൾക്കായി ഒരു ചെറിയ പാത മാത്രമാണ് ഇറാൻ തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ട്രംപിന്റെ സമ്മർദ്ദവും ഇറാന്റെ മറുപടിയും
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമായി ഉടൻ തുറക്കണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രധാന നിബന്ധനയും ഇതായിരുന്നു. എന്നാൽ "സാങ്കേതിക പരിമിതികൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും" കടലിടുക്ക് തുറക്കുക എന്ന ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുടെ പ്രസ്താവന മൈൻ പ്രശ്നം ഇറാൻ സമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് യുഎസ് കരുതുന്നു.
ഇസ്ലാമാബാദിലെ നിർണ്ണായക ചർച്ച
ഇന്ന് ഇസ്ലാമാബാദിൽ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസും അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 70 അംഗ ഇറാൻ സംഘവും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന സമാധാന ചർച്ചകളിൽ ഈ വിഷയം പ്രധാന ചർച്ചയാകും. മൈനുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെങ്കിലും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അതീവ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയയാണ്.
അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും ഇതിന് പ്രത്യേക കപ്പലുകൾ ആവശ്യമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം മൈനുകൾ വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇറാൻ അശക്തമാണ്.
അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പല നാവിക താവളങ്ങളും കപ്പലുകളും തകർന്നെങ്കിലും, മൈനുകൾ നിക്ഷേപിക്കാനും കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കാനും ശേഷിയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ ബോട്ടുകൾ ഇറാന്റെ പക്കൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഈ ബോട്ടുകളുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമായതിനാൽ എത്ര മൈനുകൾ കടലിൽ ഉണ്ടെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്കും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല.
മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് കടൽപാത സുരക്ഷിതമാക്കാതെ ആഗോള എണ്ണ വിപണി സാധാരണ നിലയിലാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.