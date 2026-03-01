തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ: യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ 'യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണ്' നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം.
Updated: Mar 1, 2026, 20:19 IST
ഇറാനും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ് സഖ്യകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുകയാണ്. പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണ് നേരെ ആക്രമണം: ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവന പ്രകാരം, പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണ് (USS Abraham Lincoln) നേരെ നാല് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: മേഖലയിൽ സംഘർഷം അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനിലെ ജനങ്ങളോട് തെരുവിലിറങ്ങാനും ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാനും ഇസ്രായേൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- നേതൃത്വത്തിന് കനത്ത ആഘാതം: ശനിയാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാൻ താൽക്കാലിക ഭരണസമിതി രൂപീകരിച്ചു
- ആക്രമണ വ്യാപ്തി: 'ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി' (Operation Epic Fury) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സംയുക്ത നീക്കത്തിൽ ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആണവ നിലയങ്ങൾ, ഭരണകൂട ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് 900-ഓളം വ്യോമാക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നത്.
- ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി: ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവ് നഗരത്തിലേക്കും ഖത്തർ, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളിലേക്കും ഇറാൻ നൂറുകണക്കിന് ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും തൊടുത്തുവിട്ടു. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപവും സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- യാത്രാ തടസ്സം: യുദ്ധസാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ദുബായ്, അബുദാബി തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. എയർ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വിമാനങ്ങൾ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി.