ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ വെടിവെപ്പ്; സംഘർഷം കടുക്കുന്നു
Updated: Apr 18, 2026, 18:27 IST
ലണ്ടൻ/തെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന്റെ സായുധ ബോട്ടുകൾ വെടിയുതിർത്തതായി ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ന് (ശനിയാഴ്ച) ഒമാൻ തീരത്തിന് വടക്കുകിഴക്ക് 20 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- ആക്രമണം: ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന്റെ (IRGC) രണ്ട് ഗണ്ണർ ബോട്ടുകളാണ് കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അറിയിച്ചു.
- സുരക്ഷ: കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരും കപ്പലും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (UKMTO) വ്യക്തമാക്കി.
- കടലിടുക്ക് അടച്ചു: അമേരിക്കയുടെ നാവിക ഉപരോധത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ വീണ്ടും അടച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം. ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഇളവുകൾ ഇറാൻ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
പശ്ചാത്തലം: അമേരിക്കൻ ഉപരോധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ഇത് തുടരുമെന്നും ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖമേനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- പ്രത്യാഘാതം: ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പത്തോളം കപ്പലുകൾ യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങി. ഇത് ആഗോള എണ്ണവിപണിയെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.