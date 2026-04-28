ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ പുതിയ നാവിഗേഷൻ നിയമങ്ങളുമായി ഇറാൻ; കപ്പലുകൾക്ക് വൻതുക 'ടോൾ' ഏർപ്പെടുത്തി
Apr 28, 2026, 13:00 IST
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്കിടയിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി ഇറാൻ പുതിയ നാവിഗേഷൻ നിയമങ്ങളും (Navigation Laws) നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്.
നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യവും അമേരിക്കൻ ഉപരോധവും കണക്കിലെടുത്ത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇറാൻ പുതിയ നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
- പ്രത്യേക പാതകൾ (Security Corridors): സമുദ്ര മൈനുകളുടെ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാനെന്ന പേരിൽ ഇറാനിയൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) നിശ്ചയിച്ച പ്രത്യേക സുരക്ഷാ പാതകളിലൂടെ മാത്രമേ കപ്പലുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.
- യാത്രാ ഫീസ് (Tolls): കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് വൻതുക ടോൾ ആയി ഈടാക്കാൻ ഇറാൻ തീരുമാനിച്ചു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഒരു കപ്പലിന് 10 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം ഡോളർ വരെ (ഏകദേശം 8 മുതൽ 16 കോടി രൂപ വരെ) ഫീസ് നൽകേണ്ടി വരും.
- മുൻഗണനയും നിയന്ത്രണവും: ഫീസ് നൽകുന്ന കപ്പലുകൾക്കും ചൈന, റഷ്യ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്കും യാത്രയിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കും. എന്നാൽ അമേരിക്ക, ഇസ്രായേൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകും.
- ദേശീയ നിയമങ്ങളുടെ പ്രയോഗം: 1982-ലെ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര നിയമങ്ങളിൽ (UNCLOS) തങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അതിനാൽ സ്വന്തം ദേശീയ നിയമങ്ങൾ ഹോർമുസിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നുമാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നീക്കം?
- സാമ്പത്തിക നേട്ടം: അമേരിക്കൻ ഉപരോധം മൂലം തകർന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങിനിർത്താൻ കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ലോക വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുക.
- പ്രത്യാക്രമണം: അമേരിക്കയുടെ നാവിക ഉപരോധത്തിന് പകരമായി, കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലാണെന്ന് കാണിക്കുക.
- സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ: മേഖലയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം കാരണം കപ്പലുകളുടെ ഗതാഗതം തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിലാക്കുക.
ഈ നിയമം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കടലിടുക്ക് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽപ്പാതയാണെന്നും അവിടെ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് 'കടൽക്കൊള്ള'യ്ക്ക് തുല്യമാണെന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും വാദം.