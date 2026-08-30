സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയില് അമറി ഇറാന്; വന് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഭയന്ന് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി ടെഹ്റാന്
ടെഹ്റാന്: രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ ഇറാനില് വമ്പൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. പണപ്പെരുപ്പവും ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ ജനങ്ങള്ക്കിടയിലെ അമര്ഷം തെരുവിലേക്ക് പടരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് നേരിടാന് ടെഹ്റാന് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് ശക്തമാക്കി വരികയാണെന്നും വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും പ്രാദേശിക കറൻസിയായ റിയാലിന്റെ മൂല്യ തകർച്ചയും ഇറാനിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം കടുത്ത ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഉപരോധങ്ങളും തുടർച്ചയായ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും കാരണം പണപ്പെരുപ്പം സർവകാല റെക്കോർഡിലാണ്. ഇതിനുമുമ്പും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഇറാനിൽ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കെ, ഇത്തവണ സാഹചര്യം വീണ്ടും കൈവിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത ഇറാൻ ഭരണകൂടം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട്.
ജനരോഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭമായി മാറിയേക്കാമെന്ന ഭയത്താൽ രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലും സുരക്ഷാ സേനകളായ പോലീസിനും 'ബസിജ്' (Basij) പാരാമിലിട്ടറി വിഭാഗത്തിനും കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, പ്രതിഷേധം രാജ്യവ്യാപകമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് അടിച്ചമർത്താനാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം.
തുടർച്ചയായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇറാനിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയൊരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ഇത് വഴിമാറുമോ എന്നത് വരുംദിവസങ്ങളിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും സുരക്ഷാസേനയുടെ നടപടികളും അനുസരിച്ചിരിക്കും.