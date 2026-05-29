ഇറാന് താല്പര്യം ധാരണയിലെത്താൻ; ആണവ ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതി: യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ്

By  Metro Desk May 29, 2026, 12:10 IST
USA

വാഷിംഗ്ടൺ: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ആണവ ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായതായി യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് (JD Vance). യുഎസുമായി ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ ഇറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അന്തിമ കരാറിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) വീണ്ടും തുറന്നുനൽകാൻ ഇറാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. യുഎസിന്റെ ആവശ്യവും ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണവുമായി (Uranium enrichment) ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികമായ ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ചില വാക്കുകളിലും നിബന്ധനകളിലും വ്യക്തത വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

​ഇതുവരെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇറാൻ തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താല്ക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ 60 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാനും ആണവ ചർച്ചകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ള പ്രാഥമിക ധാരണയ്ക്ക് (MOU) രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അന്തിമ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കരാർ നിലവിൽ വരൂ.

