ഇറാൻ പൂർണ്ണ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ; ഹോർമുസ് തുറക്കാൻ യുഎസിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു: ട്രംപ്
ഇറാൻ "പൂർണ്ണ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്ന്" ചൊവ്വാഴ്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ടെഹ്റാൻ വൈറ്റ് ഹൗസിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ഇറാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്ദേശം അയച്ചതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടെഹ്റാൻ നേതൃത്വം ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു.
"ഇറാൻ 'പൂർണ്ണ തകർച്ചയുടെ' വക്കിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നേതൃസ്ഥാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എത്രയും വേഗം തുറക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," എന്ന് 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ പോസ്റ്റിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എഴുതി.
ആഗോള വ്യാപാരത്തിന് സുപ്രധാനമായ ഒരു പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്, അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ആഴ്ചകളായി നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തെത്തുടർന്ന് സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എപ്പോൾ വീണ്ടും തുറക്കും?
ഇറാൻ തങ്ങളുടെ നാവികസേനയെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുങ്ങിയ പാതയിൽ 6,000 കുഴിബോംബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതായും അമേരിക്ക അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കെതിരായ ഉപരോധം വാഷിംഗ്ടൺ നീക്കുന്നതിന് പകരമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇടക്കാല കരാറിന് ഇറാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഉപരോധവും മേഖലയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇടക്കാല കരാറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇതുവരെ ഒരു ധാരണയിലെത്തിയിട്ടില്ല.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 2,000 കപ്പലുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നാലും, സമുദ്ര ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.
ഇറാൻ്റെ കരുത്ത് കരുതിയതിനേക്കാൾ ഏറെയെന്ന് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയും അമേരിക്ക കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പ്രധാന പ്രസ്താവന നടത്തി.
ഇറാൻ മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന എണ്ണ പാത ഭാഗികമായി കുഴിബോംബുകൾ കൊണ്ട് നിരത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ മുന്നറിയിപ്പ്.
ജർമ്മനിയിലെ നോർത്ത് റൈൻ-വെസ്റ്റ്ഫാലിയയിൽ സംസാരിക്കവെ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തി. ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവാണ് മെർസ്, അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് ചാൻസലർ മെർസ് തുറന്നു പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക പോരാടുകയാണെന്നും എന്നാൽ യുദ്ധം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതി അവരുടെ കൈവശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. പദ്ധതിയില്ലാതെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യുദ്ധം യൂറോപ്പിനും ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന ജർമ്മനിയുടെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്.