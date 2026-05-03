ഇറാൻ ദുർബലർ; ആവശ്യമെങ്കിൽ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രണ്ട് മാസത്തിലേറെ തുടർന്നു. രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ അവസാനിച്ചിട്ടും പുതിയ ഒരു കരാറിലും എത്തിയിട്ടില്ല. യുദ്ധം ആദ്യം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്നും ആണവ പ്രശ്നം പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ ഒരു പുതിയ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചു. എന്നാൽ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് താൻ ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ തൃപ്തനല്ലെന്നും മറ്റൊരു ആക്രമണം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.
ഫ്ലോറിഡയിലെ വെസ്റ്റ് പാം ബീച്ചിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ സാധ്യമാണെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ഉപരോധത്തെ "വളരെ സൗഹൃദപരം" എന്നും ആരും അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഇറാന് ഒരു പുതിയ നിര്ദ്ദേശം സമര്പ്പിച്ചതായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ സംസാരിച്ച ഒരു മുതിര്ന്ന ഇറാനിയന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചു. നിര്ദ്ദേശത്തില് മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങള് അടങ്ങിയിരുന്നു: ഒന്ന്, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം, അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും വീണ്ടും ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കണം.
രണ്ടാമതായി, ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുകയും അമേരിക്ക ഉപരോധം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യും. മൂന്നാമതായി, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ആണവ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ വിഷയം പിന്നീട് വരെ മാറ്റിവയ്ക്കും. സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ, ആണവ പദ്ധതിക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപരോധങ്ങളും നീക്കുന്ന വിഷയം പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യും. ആ ചർച്ചകളിൽ, സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ ഇറാന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഇറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ അവർ സമ്മതിച്ചേക്കാം.
ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഈ നിർദ്ദേശമെന്ന് ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, കാരണം ആണവ പ്രശ്നം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കരാറിലെത്താൻ കഴിയും.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അത് നിരസിച്ചത്?
ശനിയാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു, "ഇറാനുമായി ഞങ്ങൾ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ തകർന്നു. അവരുടെ നേതാവ് ഖമേനി പോയതിനാൽ നേതാവ് ആരാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല." എന്നിരുന്നാലും, ഇറാന്റെ നിർദ്ദേശം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഇറാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ "തൃപ്തനല്ല" എന്ന് പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയില്ല.
ഇറാന്റെ ആണവായുധ സാധ്യത ശാശ്വതമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതുവരെ യുദ്ധം അവസാനിക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്ക തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വാദിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതി സമാധാനപരമാണെന്നും ആയുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇറാൻ വാദിക്കുന്നു.
നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്?
നാല് ആഴ്ചയായി വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ട്, പക്ഷേ വ്യക്തമായ ഒരു കരാറിലും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇറാന്റെ നിർദ്ദേശം നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ഇരുവശത്തും ഉപരോധം തുടരുന്നു. ആഗോള എണ്ണ, വാതക വിതരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.