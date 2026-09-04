പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി: യു.എസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ അതിശക്തമായ മിസൈലാക്രമണം
ടെഹ്റാൻ / ജറുസലേം: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം വീണ്ടും വൻ യുദ്ധഭീതിയിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നു. മേഖലയിലെ യു.എസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ വൻ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനു മറുപടിയായി ഇറാന് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഉപരോധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും, ഇത് ടെഹ്റാനെ കൂടുതൽ വിനാശകരമായ 'ആത്മഹത്യാപരമായ നടപടികളിലേക്ക്' (desperate steps) തള്ളിവിടുമെന്നും ഇസ്രായേൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യു.എസ് സേനയുടെ താവളങ്ങളായ ജോർദാൻ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് (IRGC) ആക്രമണം നടത്തിയത്. തങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികാരമായാണ് ഈ തിരിച്ചടിയെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, സാമ്പത്തിക-സൈനിക ഉപരോധങ്ങളിലൂടെ ഇറാനെ പൂർണ്ണമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരെ കൂടുതൽ ആക്രമണകാരികളാക്കുമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.