ഇറാൻ സമാധാന കരാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ; അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാതെ ട്രംപ് സിറ്റുവേഷൻ റൂം വിട്ടു

By  Metro Desk Jun 2, 2026, 11:00 IST
Trump USA

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാർ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാതെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസ് സിറ്റുവേഷൻ റൂമിലെ നിർണായക യോഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി.

​ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതിയുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട അതീവ രഹസ്യ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ട്രംപ് തീരുമാനമൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാതെ മടങ്ങിയത്. അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതും തന്റെ 'റെഡ് ലൈനുകൾ' (നിബന്ധനകൾ) പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കരാറിൽ മാത്രമേ ഒപ്പുവെക്കൂ എന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

​തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' വഴി ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന നിബന്ധനകൾ ഇവയാണ്:

  • ​ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകണം.
  • ​തർക്കമേഖലയായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി ഉടൻ തുറന്നു കൊടുക്കണം.
  • ​സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മൈനുകളും (ബോംബുകൾ) ഇറാൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യണം.

​എന്നാൽ ഈ നിബന്ധനകളിൽ പലതും ഇറാൻ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആണവ സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ നിലവിലെ സമാധാന കരാറിന്റെ കരടിൽ ഇല്ലെന്നാണ് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ 60 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ യു.എസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകളിൽ ധാരണയായിരുന്നു എങ്കിലും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും ആശങ്ക ശക്തമാവുകയാണ്.

