ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ആരോപണം തള്ളി ഇറാൻ; നാവികരുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി യു.എസ് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ
ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോയ ഇന്ത്യൻ നാവികരുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇറാനാണെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആരോപണം തള്ളി ഇറാൻ രംഗത്ത്. ട്രംപിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും, തങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ പിച്ചിച്ചീന്തൽ തന്ത്രമാണ് (Pathetic attempt) ഇതെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ നാവികരുള്ള മൂന്ന് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ മാരകമായ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊതുജന ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രതികരിച്ച ഇറാൻ, അമേരിക്കയുടെ ഈ നടപടിയെ 'അന്താരാഷ്ട്ര കടൽക്കൊള്ള' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒപ്പം ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെയും ഇറാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
നേരത്തെ, ഇറാൻ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടത്തിയെന്നും ഇത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ട്രംപ് തന്റെ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' അക്കൗണ്ടിലൂടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ യു.എസ് സേന (CENTCOM) നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കെയാണ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ തിരിഞ്ഞത്. കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള യു.എസിന്റെ മാരകമായ സൈനിക നടപടിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.