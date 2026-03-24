ട്രംപിന്റെ വാദം തള്ളി ഇറാൻ; ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ
Mar 24, 2026, 13:39 IST
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്നത് വെറും "വ്യാജ വാർത്ത" (Fake News) ആണെന്നും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്നും ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഖർ ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ലോകത്തെ ഊർജ്ജ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ (Headlines)
- ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന ട്രംപിന്റെ വാദം തള്ളി ടെഹ്റാൻ.
- "എല്ലാം വെറും വ്യാജ വാർത്ത"; വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ നീക്കമെന്ന് ഇറാൻ.
- ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി 'അതിസങ്കീർണ്ണം'; പരിഹാരത്തിന് ചർച്ചകൾ അനിവാര്യമെന്ന് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ.
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം തുടരുന്നു; അഞ്ച് ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകി ട്രംപ്.
- ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ശക്തമായി തുടരുന്നു; ബെയ്റൂട്ടിൽ വീണ്ടും മിസൈൽ വർഷം.
വിശദാംശങ്ങൾ:
- ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം: ഇറാനുമായി "വളരെ നല്ല ചർച്ചകൾ" നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ 15 ഇന ധാരണകൾ പരിഗണനയിലാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനുള്ള നീക്കം അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
- ഇറാന്റെ മറുപടി: കഴിഞ്ഞ 24 ദിവസത്തിനിടയിൽ അമേരിക്കയുമായി യാതൊരുവിധ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എണ്ണവില കുറയ്ക്കുന്നതിനും സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള ട്രംപിന്റെ തന്ത്രമാണിതെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിക്കുന്നു.
- ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം കാരണം ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ, ഗ്യാസ് വിലകൾ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. സാഹചര്യം "ക്രിട്ടിക്കൽ" ആണെന്നും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ എന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വ്യക്തമാക്കി.