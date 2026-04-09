ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ കടൽ മൈനുകൾ വിതറിയതായി റിപ്പോർട്ട്; ആശങ്കയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ

By  Metro Desk Updated: Apr 9, 2026, 13:48 IST
iran

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ കടൽ മൈനുകൾ (Sea Mines) സ്ഥാപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. മേഖലയിൽ ഇസ്രായേലുമായും അമേരിക്കയുമായും നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത യുദ്ധസാഹചര്യത്തിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ നീക്കം. കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്താനും ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ നാവികസേനയെ പ്രതിരോധിക്കാനുമാണ് ഇറാൻ മൈനുകൾ വിന്യസിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

​ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കടന്നുപോകുന്ന പാതയായതിനാൽ, ഇറാന്റെ ഈ നീക്കം രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് അമേരിക്കൻ നാവികസേനയും സഖ്യകക്ഷികളും. അതേസമയം, ലെബനനിലും ഗാസയിലും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ മേഖലയിൽ ഒരു പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിച്ചതായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

