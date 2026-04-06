​'നരകം പെയ്തിറങ്ങും': ട്രംപിന് ഇറാന്റെ കടുത്ത മറുപടി; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യുദ്ധഭീതി

By  Metro Desk Apr 6, 2026, 07:55 IST
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്‌റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അതിരൂക്ഷമാകുന്നു. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളും പാലങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിക്കാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇറാന്റെ പ്രതികരണം:

​ഇറാന്റെ സെൻട്രൽ മിലിട്ടറി കമാൻഡ് ജനറൽ അലി അബ്ദുള്ളാഹി അലിയാബാദിയാണ് ട്രംപിന് മറുപടി നൽകിയത്. ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ പരിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും ഒരു സമനില തെറ്റിയ വ്യക്തിയുടെ പ്രസ്താവനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

​"ഈ ഭീഷണിയുടെ ലളിതമായ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നരകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും എന്നതാണ്," എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

 

ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം:

​തന്റെ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇറാന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. "നരകം പെയ്തിറങ്ങും" (Hell will rain down) എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രയോഗം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ 6 വരെ (ഇന്ന്) അദ്ദേഹം സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇറാന്റെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് നിലപാട്.

നിലവിലെ സാഹചര്യം:

  • ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കപ്പൽ പാതയായ ഹോർമുസ് ഇറാൻ അടച്ചിട്ടത് ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  • ഒമാന്റെ മധ്യസ്ഥത: ഒമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാൻ തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്.
  • യുദ്ധഭീതി: ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ അമേരിക്കയുടെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

​അമേരിക്കൻ സമയം ഇന്ന് രാത്രി 8 മണിയോടെ (ഇന്ത്യൻ സമയം നാളെ പുലർച്ചെ) ട്രംപിന്റെ സമയപരിധി അവസാനിക്കും. ഇതിനുശേഷം മേഖലയിൽ സൈനിക നീക്കം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ.

You may like