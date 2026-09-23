യു.എൻ ചർച്ചയിൽ ഉപാധികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് ഇറാൻ; മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ച 'പ്രതീക്ഷാവഹം' എന്ന് ട്രംപ്
ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ (UN) പൊതുസഭ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരോക്ഷ ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചിയും അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
ചർച്ചകൾ "വളരെ ഫലപ്രദവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതുമായിരുന്നു" എന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും, തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച മുൻ ഉപാധികളിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാന്റെ നിലപാട്: ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് തങ്ങൾ ഏഴ് പ്രധാന ഉപാധികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.എസ് ഉപരോധവും നാവിക ഉപരോധവും അവസാനിപ്പിക്കുക, സാമ്പത്തിക യുദ്ധം നിർത്തിവെക്കുക, ഇറാനിയൻ ആസ്തികൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളിൽ അയവില്ലെന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഖായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം: യു.എൻ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും, മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ച വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടർചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മധ്യസ്ഥത: ഖത്തറിന്റെ ഇടപെടലോടെയാണ് ദീർഘകാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വീണ്ടും നയതന്ത്ര ആശയവിനിമയം സാധ്യമായത്.