പൈലറ്റുമാരെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാൻ; തള്ളി ഖത്തർ: ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം
Aug 16, 2026, 08:45 IST
തെഹ്റാൻ/ബെയ്റൂട്ട്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം കടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ കാണാതായ മൂന്ന് ഇറാനിയൻ പൈലറ്റുമാരെ ഖത്തർ സൈന്യം തടങ്കലിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ സായുധ സേന ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദം ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പൂർണ്ണമായും തള്ളി. പൈലറ്റുമാരുടെ വിമാനങ്ങൾ തകർന്നുവീണിരുന്നുവെന്നും തിരച്ചിൽ സംഘം ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായും ഖത്തർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 19 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അൻസാർ, ദൈർ അൽ-സഹ്റാനി എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഹിസ്ബുല്ല കമാൻഡറെയും മറ്റ് പോരാളികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു.