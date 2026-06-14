"ലെബനനിലെ ബോംബാക്രമണം നിർത്തിവയ്ക്കാതെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കില്ല": നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ
ടെഹ്റാൻ: ലെബനന് മേൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ലെബനനിൽ ശക്തമായ ആക്രമണം തുടരുന്നതെന്ന് ഇറാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ബെയ്റൂട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, യു.എസുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ഇറാൻ നൽകുന്നത്. ലെബനനിലെയും പ്രാദേശിക മേഖലയിലെയും സുരക്ഷാ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടാതെയും ഇസ്രായേലിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അവസാനിക്കാതെയും ചർച്ചാ മേശയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് ടെഹ്റാൻ. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ചർച്ചകളുടെ ഭാവി കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.