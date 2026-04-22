ഇറാൻ ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചതിന് പിന്നാലെ ഹോർമുസിൽ 3 വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെടിവയ്പ്പ്

By  Metro Desk Apr 22, 2026, 18:23 IST
Hormuz

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ബുധനാഴ്ച കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകളെങ്കിലും വെടിവയ്പ്പിൽ തകർന്നതായി സമുദ്ര സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങളും യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസും (യുകെഎംടിഒ) അറിയിച്ചു.

ആദ്യം അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും രാജ്യത്ത് നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിനുള്ള പ്രതികാരമായും, പിന്നീട് ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ഉപരോധത്തിനും മറുപടിയായി, ഈ കടലിടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒമാനിന്റെ വടക്കുകിഴക്കായി വെടിവയ്പ്പും റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഡ് ഗ്രനേഡുകളും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ലൈബീരിയ പതാകയുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന്റെ പാലത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.

കപ്പലിന്റെ മാസ്റ്ററെ ഒരു ഐആർജിസി ഗൺബോട്ട് സമീപിച്ചതായി യുകെഎംടിഒ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തുടർന്ന് കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതായി പറയുന്നു. എല്ലാ ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും സംഭവത്തിൽ തീപിടുത്തമോ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും യുകെഎംടിഒ അറിയിച്ചു. ആ തോക്ക് ബോട്ടിൽ മൂന്ന് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സമുദ്ര സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ഗ്രീക്ക് ഓപ്പറേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന്റെ മാസ്റ്റർ, സംഭവത്തിന് മുമ്പ് ഒരു റേഡിയോ ബന്ധവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ കപ്പലിന് അനുമതിയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇറാനിൽ നിന്ന് എട്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് മാറി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതായി യുകെഎംടിഒ പിന്നീട് അറിയിച്ചു. പനാമ പതാകയുള്ള കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അതിലെ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണ്.

ഇറാനിൽ നിന്ന് എട്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പടിഞ്ഞാറ്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതായി സമുദ്ര സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ലൈബീരിയ പതാകയുള്ള കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. അതിലെ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി 28-ന് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ലോകത്തിലെ എണ്ണയുടെയും ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും വിതരണത്തിന്റെ ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഈ ജലപാതയായിരുന്നു.

