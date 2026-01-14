ഇറാൻ ഭീഷണി; ഖത്തറിലെ എയർ ബേസിൽ നിന്ന് സൈനികരെ ഒഴിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക: പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധഭീതിയിൽ

യുഎസ് മിലിട്ടറി

ദോഹ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ, ഖത്തറിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ അൽ ഉദൈദ് എയർ ബേസിൽ (Al Udeid Air Base) നിന്ന് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ അതിവേഗം മാറ്റിത്തുടങ്ങി. ഇറാനിൽ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ കടുത്ത ഭീഷണി മുഴക്കിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ അടിയന്തര നീക്കം.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • സൈനിക പിൻമാറ്റം: അൽ ഉദൈദ് ബേസിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ജീവനക്കാരോടും ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ബേസ് വിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു പൂർണ്ണമായ ഒഴിപ്പിക്കലല്ല മറിച്ച് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 'പോസ്റ്റർ ചേഞ്ച്' (Posture Change) ആണെന്ന് യുഎസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
  • ഇറാന്റെ ഭീഷണി: തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് മേൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കം അമേരിക്ക നടത്തിയാൽ മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ 'ചാരമാക്കുമെന്ന്' ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ താക്കീത്.
  • പശ്ചാത്തലം: കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചത് ഇതേ അൽ ഉദൈദ് ബേസിന് നേരെയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇറാനിലെ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അമേരിക്ക പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ ടെഹ്‌റാൻ കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ്.
  • സുരക്ഷാ ജാഗ്രത: ഖത്തറിലെ ഈ ബേസിൽ പതിനായിരത്തോളം യുഎസ് സൈനികരാണ് ഉള്ളത്. നിലവിലെ പിൻമാറ്റം മേഖലയിൽ വലിയൊരു സൈനിക നീക്കത്തിന് അമേരിക്ക ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയാണോ എന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

​അതേസമയം, ഇറാനിലെ സാഹചര്യം മോശമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് രാജ്യം വിടാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

