ഗൾഫ് മേഖലയാകെ 'കുഴിബോംബ്' വെക്കുമെന്ന് ഇറാന്റെ ഭീഷണി; ആഴ്ചകൾ നീളുന്ന യുദ്ധത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടി ഇസ്രായേലും: പശ്ചിമേഷ്യ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
തെഹ്റാൻ/ജറുസലേം: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവേ, കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി ഇറാൻ പ്രതിരോധ കൗൺസിൽ. ഇറാന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളോ ദ്വീപുകളോ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലുടനീളം നാവിക കുഴിബോംബുകൾ (Naval Mines) വിതറുമെന്നാണ് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇറാനും ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കും എതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇനിയും ആഴ്ചകളോളം തുടരുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേനയും (IDF) വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ:
- ഇറാന്റെ ഭീഷണി: പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ എല്ലാ കപ്പൽ ചാലുകളിലും ആശയവിനിമയ പാതകളിലും വിവിധതരം കുഴിബോംബുകൾ വിന്യസിക്കുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'ഫാർസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തീരത്ത് നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോംബുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
- ഇസ്രായേലിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ്: ഇറാന്റെ മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങളും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ താവളങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഇനിയും ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനിയും തകർക്കാനുണ്ടെന്നും തങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ സമയപരിധിയില്ലെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.
- ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ പവർ പ്ലാന്റുകൾ തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ജല-ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
- ആഗോള പ്രത്യാഘാതം: ലോകത്തെ അഞ്ചിലൊന്ന് എണ്ണ വിതരണം നടക്കുന്ന പാതയിൽ കുഴിബോംബുകൾ വിന്യസിക്കുന്നത് ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയെ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമാക്കും. നിലവിൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇറാൻ സുരക്ഷിത പാത അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വിശകലനം:
ഇറാൻ ഈ ഭീഷണി നടപ്പിലാക്കിയാൽ, പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മാസങ്ങളോളം കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് അയോഗ്യമായി മാറും. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്കും ഇന്ധനക്ഷാമത്തിനും കാരണമായേക്കാം.
1. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്കുള്ള സുരക്ഷയും 'മാരിടൈം ഡിപ്ലോമസിയും'
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപരോധത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് സുപ്രധാനമായ ചില ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 മാർച്ച് 23-ലെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം:
- സുരക്ഷിത പാത (Safe Passage): ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് (Indian-flagged vessels) ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകി. 'ജഗ് വസന്ത്' (Jag Vasant), 'പൈൻ ഗ്യാസ്' (Pine Gas) എന്നീ രണ്ട് കൂറ്റൻ എൽ.പി.ജി കപ്പലുകൾ ഇന്ന് സുരക്ഷിതമായി ഈ പാത കടന്നു.
- ഇറാനിയൻ നാവികസേനയുടെ അകമ്പടി: ഇറാനിയൻ നാവികസേന നേരിട്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളെ റേഡിയോ വഴി ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുടെ ഭൗമപരിധിയിലുള്ള (Territorial waters) സുരക്ഷിതമായ റൂട്ടിലൂടെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും മറ്റും മുൻകൂട്ടി കൈമാറുന്ന ഒരു 'വെറ്റിംഗ്' (Vetting) പ്രക്രിയ ഇതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഊർജ്ജ സുരക്ഷ: ഇന്ത്യയുടെ എൽ.പി.ജി ഉപയോഗത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തിലധികം ഈ പാതയിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചകവാതക വിതരണം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറാനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു.
2. ഇസ്രായേലിന്റെ അടുത്ത സൈനിക നീക്കങ്ങൾ: 'ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയൺ'
ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (IDF) ഇറാനെതിരെ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ അതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈനിക മേധാവി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഇയാൽ സാമിർ അറിയിച്ചു.
- യുദ്ധം ഇനിയും നീളും: നിലവിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഏകദേശം പകുതി ഘട്ടം പിന്നിട്ടതായും ഇനിയും ആഴ്ചകളോളം (കുറഞ്ഞത് ഏപ്രിലിലെ പെസഹാ കാലം വരെ) ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കി.
- ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഇറാന്റെ മിസൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആണവ നിലയങ്ങൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനോടകം ഏകദേശം 15,000 ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ-അമേരിക്കൻ സഖ്യം തകർത്തിട്ടുണ്ട്.
- ലബനനിലെ നീക്കം: ഇറാന് പുറമെ ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയെയും ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ലിതാനി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലങ്ങൾ തകർത്ത് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ വിതരണ ശൃംഖല വിച്ഛേദിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം.
- ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണം: ഡീഗോ ഗാർഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ-ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദീർഘദൂര മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളും ഇറാന്റെ മിസൈൽ പരിധിയിലാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പായാണ് ഇസ്രായേൽ കാണുന്നത്.