യു.എസ് ഉപരോധം മറികടക്കാൻ ഇറാൻ; ഇറാഖിലെ ഉം ഖസർ തുറമുഖം പുതിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രമാക്കുന്നു

By  Metro Desk Jun 5, 2026, 15:33 IST
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ബാഗ്ദാദ്: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ കടൽ മാർഗ്ഗമുള്ള ഉപരോധത്തെ മറികടക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഇറാൻ. തങ്ങളുടെ തെക്കൻ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കുള്ള വ്യാപാരം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ, ഇറാഖിലെ പ്രധാന പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് തുറമുഖമായ 'ഉം ഖസർ' (Umm Qasr) പുതിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായി ഇറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഇറാന്റെ പ്രധാന കപ്പൽ ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ യു.എസ് അടപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ ഇതര മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടിത്തുടങ്ങിയത്. നേരത്തെ ഒമാന്റെ 'ഖസബ്' തുറമുഖം വഴി ഇറാൻ ചരക്കുനീക്കം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, അവിടെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതും ചെലവ് കൂടിയതും കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാഖിലെ തുറമുഖത്തേക്ക് വ്യാപാരം മാറ്റാൻ ഇറാൻ നിർബന്ധിതരായത്.

​യു.എ.ഇ (UAE) തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറാനിയൻ ഇല്ലാത്ത ഇതര രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകളിലാണ് നിലവിൽ ഉം ഖസറിലേക്ക് ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് റോഡ് മാർഗ്ഗമോ മറ്റ് സുരക്ഷിത മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയോ ഇവ ഇറാനിലേക്ക് കടത്തുന്നു. വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഇറക്കുമതി സാമഗ്രികൾ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ റൂട്ട് വഴിയാണ് ഇറാനിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

​എന്നാൽ ഈ പുതിയ വ്യാപാര പാതയും പൂർണ്ണമായി സുരക്ഷിതമല്ലെന്നാണ് മേഖലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉം ഖസർ തുറമുഖത്തിന് സമീപം ഒരു ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതും മേഖലയിലെ കടുത്ത സൈനിക-സുരക്ഷാ പിരിമുറുക്കങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. യു.എസ് ഉപരോധം കടുപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ ഇറാൻ ഇനിയും ഇത്തരം ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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