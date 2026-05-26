ഇന്റർനെറ്റിന് മേൽ ചൈനീസ് മാതൃകയിൽ സ്ഥിരം പൂട്ടിടാൻ ഇറാൻ; കടുത്ത ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ
ടെഹ്റാൻ: താൽക്കാലികമായി ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം, വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ചൈനീസ് മാതൃകയിലുള്ള 'ഡിജിറ്റൽ മതിൽ' നിർമ്മിക്കാൻ ഇറാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷണ സംഘടനകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിദേശ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനും രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ വിവരവിനിമയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിരീക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറാന്റെ ഈ നീക്കം.
രാജ്യത്ത് സ്ഥിരമായ ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇറാൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായി മുൻ ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ മേധാവി വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ആശങ്കകൾ കടുത്തത്. നിലവിൽ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദനം മൂലം വലയുന്ന ഇറാൻ ജനതയ്ക്ക് മേൽ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്ക് ഇത് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ലക്ഷ്യം ചൈനീസ് മോഡൽ 'ഗ്രേറ്റ് ഫയർവോൾ'
ചൈനയിലെ 'ഗ്രേറ്റ് ഫയർവോൾ' (Great Firewall) പോലെ, പുറംലോകവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് മാത്രമായി ഒരു ആഭ്യന്തര ഇന്റർനെറ്റ് ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്.
- ഇതിലൂടെ ഗൂഗിൾ, ജിമെയിൽ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് പകരം പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകും.
- സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെയും സ്വതന്ത്രമായ വിവര കൈമാറ്റങ്ങളെയും ഡിജിറ്റലായി അടിച്ചമർത്താൻ ഇറാന് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
എന്നിരുന്നാലും, ചൈനയെപ്പോലെ ശക്തമായ ആഭ്യന്തര സാങ്കേതിക ബദലുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് സ്വന്തമായി ഇമെയിൽ, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സേവനങ്ങൾ) നിലവിൽ ഇറാന് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമാകില്ലെന്നും സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുള്ള ഇറാന്റെ ഈ നീക്കം വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം.