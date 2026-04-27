ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ഇറാൻ; 'ശത്രു കപ്പലുകൾക്ക്' വിലക്ക്
Apr 27, 2026, 19:11 IST
യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്ര വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് (Strait of Hormuz) മേൽ പൂർണ്ണമായ സൈനികാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇറാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ഇറാനിയൻ പാർലമെന്റ് തുടക്കമിട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
- നിയന്ത്രണം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും ഇറാന്റെ സൈനിക മേൽനോട്ടത്തിലാക്കും.
- നിരോധനം: ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധമുള്ള കപ്പലുകൾക്കും, ഇറാനോട് 'ശത്രുത' പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്കും ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര നിരോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
- അനുമതി: ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് കടലിടുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഇറാന്റെ 'സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ' പ്രത്യേക അനുമതി തേടേണ്ടി വരും.
- ആഗോള ആഘാതം: ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന ഈ പാതയിൽ ഇറാൻ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുന്നത് ആഗോള വിപണിയിലും എണ്ണവിലയിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
അമേരിക്കൻ നാവികസേന ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കെതിരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഇറാന്റെ ഈ നീക്കമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥതയിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്മേൽ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ നീക്കം സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.