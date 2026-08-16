ഇറാൻ യുദ്ധവും ഗാസ-ലെബനൻ സംഘർഷവും ശക്തമാകുന്നു: യുഎസ് മുൻനിര കമാൻഡർ യുഎസ്എസ് ലിങ്കൺ യുദ്ധക്കപ്പൽ സന്ദർശിച്ചു
വാഷിംഗ്ടൺ/അറേബ്യൻ കടൽ: ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ പോരാട്ടവും ഗാസ, ലെബനൻ അതിർത്തികളിലെ സംഘർഷങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ് സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ (CENTCOM) മുൻനിര കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പർ അറേബ്യൻ കടലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 'യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ' വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ സന്ദർശിച്ചു. മേഖലയിലെ 10 ദിവസം നീണ്ട സൈനിക നയതന്ത്ര സന്ദർശനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സന്ദർശനം.
ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾക്കും ഉപരോധങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ യുദ്ധക്കപ്പൽ തുടർച്ചയായി 240 ദിവസത്തിലേറെയായി കടലിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദവും വിതരണ പ്രശ്നങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കമാൻഡറുടെ ഈ സന്ദർശനം.
തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 11 ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും, അതേസമയം ഗാസ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഹമാസ് പ്രതിനിധികൾ കൈറോയിൽ എത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഎസ് കമാൻഡറുടെ സന്ദർശനം നടന്നത്. മേഖലയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനും സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് യുഎസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.