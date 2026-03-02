ഇറാൻ യുദ്ധം: ടെഹ്റാനിൽ വീണ്ടും ബോംബാക്രമണം; ഭരണം കൗൺസിൽ ഏറ്റെടുത്തു
1. ബെയ്ത് ഷെമേഷിലെ വൻ ദുരന്തം
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ നഗരമായ ബെയ്ത് ഷെമേഷിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 9 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജനവാസ മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന മിസൈൽ ഒരു സിനഗോഗിന് (ജൂത ആരാധനാലയം) മുകളിലാണ് പതിച്ചത്. മിസൈലിന്റെ ആഘാതത്തിൽ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും തകരുകയും താഴെയുണ്ടായിരുന്ന പൊതു ബോംബ് ഷെൽട്ടറിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയും ചെയ്തു.
2. ഷെൽട്ടറിനുള്ളിൽ അഭയം തേടിയവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ആക്രമണ സമയത്ത് സൈറൺ കേട്ട് അടുത്തുള്ള ബോംബ് ഷെൽട്ടറിനുള്ളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലധികവും. ഷെൽട്ടറിന് മുകളിൽ നേരിട്ട് മിസൈൽ പതിച്ചതിനാൽ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മരിച്ചവരിൽ എട്ടുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ 28 പേരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു.
3. പ്രതിരോധ പാളിച്ച
ഇസ്രായേലിന്റെ അതിനൂതന വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമായ അയൺ ഡോമിനോ (Iron Dome), ആരോ (Arrow) സിസ്റ്റത്തിനോ മിസൈലിനെ തകർക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന (IAF) ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
4. ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതികരണം
"ഇറാൻ ഭരണകൂടം സിവിലിയന്മാരെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭീകരവാദികളെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്" എന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) പ്രതികരിച്ചു. ഇതിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കി.