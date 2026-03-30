ഇറാൻ കരാർ വേഗത്തിലാക്കും, ലക്ഷ്യം എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ; പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനയുമായി ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഇറാനുമായി ഉടനടി പുതിയ കരാറിലെത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. എന്നാൽ ഇറാനിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.
അമേരിക്കൻ വിദേശനയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ മേധാവിത്വം ഉറപ്പാക്കാനാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.
"നമുക്ക് ആ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ എടുക്കണം. ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെ വരുതിയിലാക്കാൻ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്." - ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.
- അതിവേഗ കരാർ: വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഇറാൻ ആണവ തർക്കങ്ങൾക്കും ഉപരോധങ്ങൾക്കും ഉടൻ പരിഹാരം കാണാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
- എണ്ണയിലെ താല്പര്യം: "എനിക്ക് എണ്ണ വേണം (Take the oil)" എന്ന ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.
- മുൻകാല നിലപാട്: നേരത്തെ സിറിയയുടെ കാര്യത്തിലും എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് സമാനമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ:
- എണ്ണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ: ഇറാനിലെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം.
- ഇറാന്റെ പ്രതികരണം: തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹെർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) അടച്ചിടുമെന്ന ഭീഷണി ഇറാൻ വീണ്ടും ഉയർത്തിയേക്കാം.
- നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധി: സഖ്യകക്ഷികളായ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ട്രംപിന്റെ ഈ ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നത് നിർണ്ണായകമാണ്.
എന്താണ് ട്രംപിന്റെ ലക്ഷ്യം?
മുമ്പ് സിറിയയിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ ഐസിസ് ഭീകരരിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇറാന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗമായ എണ്ണ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത് തടയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാഭം നിയന്ത്രിക്കുകയോ വഴി ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ട്രംപ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.