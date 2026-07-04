ഖമേനിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്ക് മുൻപായി ഇറാൻ നേതാക്കളും വിദേശ പ്രതിനിധികളും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു

By  Metro Desk Jul 4, 2026, 09:48 IST
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ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാന്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ വൻപൂർവ്വമായ ഔദ്യോഗിക വിലാപയാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇറാന്റെ രാഷ്ട്രീയ-സൈനിക നേതാക്കളും വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ടെഹ്‌റാനിലെ ഗ്രാൻഡ് മൊസല്ല പള്ളിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഖമേനിയുടെ ഭൗതികശരീരത്തിൽ റഷ്യ, പാകിസ്താൻ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നയതന്ത്രജ്ഞരും നേതാക്കളും നേരിട്ടെത്തി ആദരവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

​ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പവിത്ര മാർഗരിറ്റ, ബിഹാർ ഗവർണർ സയ്യിദ് അതാ ഹസ്നൈൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ജൂലൈ 9-ന് മഷാദിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഖമേനിയുടെ ഭൗതികശരീരം അടക്കം ചെയ്യുക. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വിലാപയാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

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