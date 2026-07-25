ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ വഴി യുകെയിലേക്ക് ഇറാൻ ചാരന്മാരെ കടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്; ആശങ്കയിൽ ബ്രിട്ടൻ
ലണ്ടൻ: യുകെയിലേക്ക് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ എത്തുന്ന അതേ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ (ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ വഴി) ഇറാൻ സ്വന്തം ഏജന്റുമാരെയും (ചാരന്മാർ/ഓപ്പറേറ്റീവുകൾ) രഹസ്യമായി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കടത്തുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. യുകെയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമമായ 'ദി ടെലിഗ്രാഫ്' പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്.
ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ (IRGC) 'യൂണിറ്റ് 700' എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ഈ കടത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ചെറുവള്ളങ്ങളിലും മറ്റും അഭയാർത്ഥികളെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇവർ ബ്രിട്ടനിൽ എത്തുന്നതെന്നും ലണ്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഇവർ ഇതിനോടകം താവളമടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബ്രിട്ടന്റെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നിലവിൽ ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യുകെയിൽ അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിൽ ആളെ എത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.