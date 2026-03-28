ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം കടുക്കുന്നു; കുവൈറ്റ് എയർപോർട്ടിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
Mar 28, 2026, 17:21 IST
ഇറാനും ഇസ്രായേൽ-യുഎസ് സഖ്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് (Radar Systems) വൻതോതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി കുവൈറ്റ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആക്രമണം: ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നിലധികം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ റഡാർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർന്നു. എന്നാൽ ആർക്കും ജീവഹാനിയോ പരിക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
"കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിലെ റഡാർ സംവിധാനത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്." - അബ്ദുള്ള അൽ-രാജി (കുവൈറ്റ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വക്താവ്)
- പ്രത്യാഘാതം: റഡാർ തകർന്നതിനെത്തുടർന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ പ്രത്യേക സംഘം രംഗത്തുണ്ട്.
- യുദ്ധ സാഹചര്യം: ഇറാനിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിലെ മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇറാൻ തിരിച്ചടി വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും സമാനമായ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.