ഇറാൻ - ഖത്തർ നയതന്ത്ര ചർച്ച: മുൻകാല വിയോജിപ്പുകൾ മറന്ന് സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം
ടെഹ്റാൻ: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ ഥാനി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പേസെഷ്കിയാനുമായി ടെഹ്റാനിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മേഖലയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.
സമീപകാലത്തുണ്ടായ കയ്പേറിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഇറാനും ഖത്തറും 'സൗഹൃദവും സഹോദരബന്ധവുമുള്ള രണ്ടു രാജ്യങ്ങളായി' തുടരുമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് പേസെഷ്കിയാൻ പ്രസ്താവിച്ചു. ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചകളിലൂടെയും പരസ്പര ധാരണയിലൂടെയും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ ഒരു യുദ്ധത്തിനോ സംഘർഷം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മുൻ ധാരണകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഖത്തർ നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രശംസിച്ചു.
ഭീഷണിയുടെയോ ശക്തിപ്രയോഗത്തിന്റെയോ ഭാഷ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലെന്നും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും യുക്തിസഹമായ ചർച്ചകളിലൂടെയുമാണ് മേഖലയിൽ സുരക്ഷയും സാമ്പത്തിക സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതെന്നും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുമായും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചകൾ നടത്തി.