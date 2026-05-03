ഇറാനിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ച രൂക്ഷം; കറൻസി മൂല്യം കൂപ്പുകുത്തി: ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദനം 65-ാം ദിവസത്തിലേക്ക്

By  Metro Desk May 3, 2026, 17:43 IST
iran internet

ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിൽ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങളെത്തുടർന്ന് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം 65-ാം ദിവസവും തുടരുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖല പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഇറാനിയൻ കറൻസിയായ റിയാലിന്റെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലേക്കാണ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • കറൻസി തകർച്ച: ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോളറിന് ഏകദേശം 1.87 ദശലക്ഷം റിയാൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് തകർന്നു. കരിഞ്ചന്തയിൽ നിരക്ക് ഇതിലും ഉയർന്നതാണ്.

  • ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ലാക്ക്ഔട്ട്: ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കിയത്. നിലവിൽ 65 ദിവസമായി രാജ്യം ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

  • സാമ്പത്തിക ആഘാതം: ഇന്റർനെറ്റ് നിലച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ ഇ-കൊമേഴ്സ് മേഖല പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 30-40 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണ് ഇറാൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. പത്ത് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ തൊഴിലിനെ ഇത് നേരിട്ട് ബാധിച്ചു.

  • ജനജീവിതം ദുസ്സഹം: അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുകയും ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി.

പ്രതിഷേധങ്ങൾ തടയാൻ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്തെ മധ്യവർഗത്തെയും ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രാദേശിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Tags

Share this story

Featured

You may like