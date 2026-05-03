ഇറാനിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ച രൂക്ഷം; കറൻസി മൂല്യം കൂപ്പുകുത്തി: ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദനം 65-ാം ദിവസത്തിലേക്ക്
May 3, 2026, 17:43 IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിൽ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങളെത്തുടർന്ന് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം 65-ാം ദിവസവും തുടരുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖല പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഇറാനിയൻ കറൻസിയായ റിയാലിന്റെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലേക്കാണ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കറൻസി തകർച്ച: ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോളറിന് ഏകദേശം 1.87 ദശലക്ഷം റിയാൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് തകർന്നു. കരിഞ്ചന്തയിൽ നിരക്ക് ഇതിലും ഉയർന്നതാണ്.
- ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ലാക്ക്ഔട്ട്: ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കിയത്. നിലവിൽ 65 ദിവസമായി രാജ്യം ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
- സാമ്പത്തിക ആഘാതം: ഇന്റർനെറ്റ് നിലച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ ഇ-കൊമേഴ്സ് മേഖല പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 30-40 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണ് ഇറാൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. പത്ത് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ തൊഴിലിനെ ഇത് നേരിട്ട് ബാധിച്ചു.
- ജനജീവിതം ദുസ്സഹം: അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുകയും ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി.
പ്രതിഷേധങ്ങൾ തടയാൻ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്തെ മധ്യവർഗത്തെയും ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രാദേശിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.