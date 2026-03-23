ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൽ വൻ വിള്ളൽ: ഡ്യൂട്ടി ബഹിഷ്കരിച്ച് സൈനികർ; ഐ.ആർ.ജി.സി യൂണിറ്റുകളിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് രൂക്ഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ലണ്ടൻ/തെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിലെയും (IRGC) പാരാമിലിറ്ററി വിഭാഗമായ ബാസിജിലെയും (Basij) സൈനികർ കൂട്ടത്തോടെ ഡ്യൂട്ടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനിലെ നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ജനരോഷം ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സേനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭിന്നതകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി വെളിപ്പെടുത്തി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സൈനികരുടെ പിന്മാറ്റം: സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലും പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നയങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് താഴേത്തട്ടിലുള്ള സൈനികർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആശങ്ക: ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ ഐ.ആർ.ജി.സി യൂണിറ്റുകളിൽ പോലും അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും കൂറുമാറ്റവും ദൃശ്യമാകുന്നത് തെഹ്റാനിലെ ഭരണനേതൃത്വത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- ആഭ്യന്തര കലഹം: രാജ്യത്തിനകത്ത് ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിൽ സൈന്യത്തിനകത്തെ ഈ വിള്ളൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാം.
- അംബാസഡറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ: ഇറാനിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്.
ഐ.ആർ.ജി.സി (IRGC): ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാവൽപട
സാധാരണ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, 1979-ലെ ഇസ്ലാമിക് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സൈനിക വിഭാഗമാണ് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (Islamic Revolutionary Guard Corps).
- ലക്ഷ്യം: രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി, ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെയും വിപ്ലവ മൂല്യങ്ങളെയും ആഭ്യന്തര-വിദേശ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ദൗത്യം.
- അധികാര പരിധി: സ്വന്തമായി കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളുള്ള ഐ.ആർ.ജി.സിക്ക് കീഴിലാണ് 'ബാസിജ്' (Basij) എന്ന ജനകീയ സന്നദ്ധ സേനയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലും ഇവർക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്.
- വിദേശ ഇടപെടൽ: ഇറാന് പുറത്തുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കും രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന 'ഖുദ്സ് ഫോഴ്സ്' (Quds Force) ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
സേനയ്ക്കുള്ളിലെ വിള്ളൽ: രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം
നിലവിൽ പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- അഴിമതിയും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും: കടുത്ത ഉപരോധങ്ങൾ മൂലം ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകർച്ചയിലാണ്. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സൈനികർ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സേനയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
- ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ: രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഭരണകൂടം സൈന്യത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും നേരെ ആയുധമെടുക്കാൻ പല സൈനികരും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടി ബഹിഷ്കരണത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം.
- നയതന്ത്ര ഒറ്റപ്പെടൽ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും ആഗോളതലത്തിൽ ഇറാൻ നേരിടുന്ന ഒറ്റപ്പെടലും സൈനികരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിരീക്ഷണം:
ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരുന്ന ഐ.ആർ.ജി.സിയിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴുന്നത് തെഹ്റാനിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചേക്കാം. സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഏതൊരു ഭരണകൂടവും നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ഇറാനും നീങ്ങുന്നത്.