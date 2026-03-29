ബഹ്റൈനിലെ അലുമിനിയം പ്ലാന്റിന് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേൽ സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ബഹ്റൈനിലെ അലുമിനിയം പ്ലാന്റിന് നേരെ ഇറാന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായും സ്ഥിരീകരണം
1. സൈനികന്റെ മരണം:
തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുമായുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനിടെയാണ് 22 വയസ്സുകാരനായ സെർജന്റ് മോഷെ യിത്സാക്ക് ഹക്കോഹൻ കാറ്റ്സ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കയിലെ കണക്റ്റിക്കട്ടിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിലേക്ക് കുടിയേറി സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന 'ലോൺ സോൾജ്യർ' (Lone Soldier) ആയിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയണിന്' ശേഷം ലെബനനിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇസ്രായേൽ സൈനികനാണ് ഇദ്ദേഹം.
2. ബഹ്റൈനിലെ ആക്രമണം:
ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അലുമിനിയം ഉൽപ്പാദകരായ അലുമിനിയം ബഹ്റൈന്റെ (Alba) പ്ലാന്റിന് നേരെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു. പ്ലാന്റിന്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കമ്പനി വിലയിരുത്തി വരികയാണ്.
- ഇറാന്റെ വാദം: തങ്ങളുടെ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പകരമായാണ് ഇതെന്നാണ് ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) വ്യക്തമാക്കിയത്.
- മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ബഹ്റൈന് പുറമെ യുഎഇയിലെ അബുദാബിയിലുള്ള എമിറേറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ അലുമിനിയം (EGA) പ്ലാന്റിന് നേരെയും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
3. പശ്ചാത്തലം:
അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഒരുവശത്തും ഇറാനും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും മറുവശത്തുമായി നടക്കുന്ന ഈ യുദ്ധം ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങളെയും ഊർജ്ജ വിതരണത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടത് ആഗോള വിപണിയിലും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.