കുവൈറ്റിന് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ കടുത്ത ലംഘനമെന്ന് യുഎസ്
വാഷിംഗ്ടൺ/കുവൈറ്റ് സിറ്റി: ഇറാൻ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് കുവൈറ്റിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് അമേരിക്ക. പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഖ്യകക്ഷികളിലൊന്നായ കുവൈറ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം 'അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമായ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനമാണ്' (Egregious ceasefire violation) എന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വൈകിയാണ് കുവൈറ്റിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മിസൈൽ പ്രയോഗമുണ്ടായത്. എന്നാൽ കുവൈറ്റിന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും ആകാശത്തുവെച്ച് വിജയകരമായി തകർത്തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം യുഎസ് സേന ഇറാന്റെ ആക്രമണ ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് കുവൈറ്റിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ മിസൈൽ തൊടുത്തത്. തങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണിതെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് അറിയിച്ചു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ആഗോള ഇന്ധന വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനുമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മേഖലയെ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെ 'നഗ്നമായ അധിനിവേശം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കുവൈറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറാന്റെ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർദ്ധനവിനും ഈ പുതിയ സംഘർഷം കാരണമായേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.