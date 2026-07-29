പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; തകർത്തെറിഞ്ഞതായി യു.എസ്.
വാഷിംഗ്ടൺ / ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ താൽക്കാലികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ശാന്തതയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് യു.എസ്. സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണശ്രമം. എന്നാൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണ നീക്കത്തെ വിജയകരമായി ചെറുത്തുതോൽപ്പിച്ചതായും അയച്ച എല്ലാ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ആകാശത്തുവെച്ചുതന്നെ തകർത്തതായും യു.എസ്. സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) അറിയിച്ചു.
ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) ആണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് യു.എസ്. സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ യു.എസ്. സൈന്യത്തിനോ താവളങ്ങൾക്കോ യാതൊരുവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യത തെളിയുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ നീക്കമുണ്ടായത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും ആഗോള എണ്ണവിപണിയിലെ ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കാൻ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മിസൈൽ പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
മേഖലയിൽ ഉയർന്ന ജാഗ്രത തുടരുകയാണെന്നും ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാൻ സജ്ജമാണെന്നും യു.എസ്. വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു.