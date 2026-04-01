ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ വർഷം; ഏഴ് മിസൈലുകൾ പതിച്ചു; 16 പേർക്ക് പരിക്ക്
Apr 1, 2026, 16:01 IST
ടെൽ അവീവ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാന്റെ ശക്തമായ മിസൈൽ ആക്രമണം. ഇറാൻ തൊടുത്തുവിട്ട ഏഴ് മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ പതിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണത്തിൽ 16 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- മിസൈൽ ആക്രമണം: ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്ന് ഏഴ് മിസൈലുകൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലും പതിച്ചു.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: പരിക്കേറ്റ 16 പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് സൂചന. കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- തിരിച്ചടിക്ക് ഇസ്രായേൽ: ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ കടുത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
- യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നു: അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ നീക്കം. ഹൂതികളും ഹിസ്ബുള്ളയും ഇതോടൊപ്പം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചാത്തലം
ഇറാൻ യുദ്ധം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്ന ഇറാന്റെ കർക്കശ നിലപാട് പശ്ചിമേഷ്യയെ കൂടുതൽ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നു.
"ശത്രുവിന്റെ ഓരോ നീക്കത്തിനും തക്കതായ മറുപടി നൽകും. ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല." - ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം.