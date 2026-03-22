ഇസ്രായേലിൽ വീണ്ടും ഇറാന്റെ മിസൈൽ വർഷം; തെൽ അവീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ സ്ഫോടനം, 15 പേർക്ക് പരിക്ക്
Mar 22, 2026, 16:46 IST
- ആക്രമണം: ഞായറാഴ്ച (മാർച്ച് 22) രാവിലെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ മധ്യമേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. മിസൈലുകൾ തകർക്കുന്നതിനിടെ വീണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചാണ് പലർക്കും പരിക്കേറ്റത്.
- പരിക്കേറ്റവർ: സെൻട്രൽ ഇസ്രായേലിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 15 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചും വീഴ്ചയിലുമാണ് പരിക്കേറ്റത്.
- ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ് പ്രയോഗം: ഇറാന്റെ ഈ മിസൈലുകളിൽ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ് (Cluster Munition) വാർഹെഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആരോപിച്ചു. തെൽ അവീവ് മേഖലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ദക്ഷിണ ഇസ്രായേലിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ഇതിനു തൊട്ടുമുൻപായി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ദക്ഷിണ ഇസ്രായേലിലെ അരാദ്, ഡിമോണ നഗരങ്ങളിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഡിമോണയിലെ ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നത്.
- യുദ്ധ സാഹചര്യം: കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖൊമേനി ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായത്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.