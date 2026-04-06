ഇസ്രായേലിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ വർഷം; 15 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടം: ഹൈഫയിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായി തിരച്ചിൽ
തെൽ അവീവ്: മധ്യ ഇസ്രായേലിലെ 15-ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ (Shrapnel) പതിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം മിസൈലുകളെ ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്തതിനെത്തുടർന്ന് ചിതറിത്തെറിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ജനവാസ മേഖലകളിൽ പതിച്ചത്.
ഹൈഫയിലെ സ്ഥിതി:
വടക്കൻ നഗരമായ ഹൈഫയിൽ മിസൈൽ നേരിട്ട് പതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുകയും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രണ്ട് പേരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ തുടരുകയാണ്. ഇതിനോടകം രണ്ട് പേരെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അഗ്നിശമനസേനയും ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡും ചേർന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.
നാശനഷ്ടങ്ങൾ:
- പെറ്റ ടിക്വ (Petah Tikva): ഇവിടെ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
- തെൽ അവീവ്: നഗരത്തിലെ ഒരു സ്കൂളിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. മിസൈൽ ആക്രമണ സമയത്ത് കുട്ടികൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി.
- ആരോഗ്യനില: പരിക്കേറ്റ നിരവധി പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. പലർക്കും മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തട്ടിയാണ് പരിക്കേറ്റത്. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ആഘാതത്തിൽ (Anxiety) നിരവധി പേർ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ ഇറാൻ നടത്തിയ ഈ ആക്രമണം മേഖലയിൽ വലിയ യുദ്ധഭീതിയാണ് പടർത്തുന്നത്. ഇറാന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
സംഗ്രഹം: ഇസ്രായേലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുകയും ജനങ്ങൾ ബങ്കറുകളിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്തു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു.