ഇസ്രായേലിൽ ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ വർഷം; ഡിമോണയിലും അറാദിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ: നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്ക്
ടെൽ അവീവ്: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം അതീവ ഗുരുതരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ അത്യാധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കി തെക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറാൻ്റെ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പതിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ ഈ ആക്രമണത്തിൽ നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായും ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആക്രമണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി: നൂറുകണക്കിന് കിലോ ഭാരമുള്ള യുദ്ധമുനകളുമായി എത്തിയ മിസൈലുകൾ അറാദിലെയും ഡിമോണയിലെയും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് അറാദിലെ ഒരു ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് 150-ഓളം കുടുംബങ്ങളെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു.
- പരിക്കേറ്റവർ: * അറാദിൽ: 84 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ പത്തുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്.
- ഡിമോണയിൽ: 47 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പത്തുവയസ്സുകാരനടക്കം നിരവധി കുട്ടികൾ ചികിത്സയിലാണ്.
- പ്രതിരോധത്തിലെ വീഴ്ച: ഇസ്രായേലിൻ്റെ അഭിമാനമായ 'അയൺ ഡോം', മറ്റ് മിസൈൽ വേധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ മിസൈലുകളെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ആണവ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ: ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രധാന ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിമോണയിൽ മിസൈലുകൾ പതിച്ചത് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ആണവ കേന്ദ്രത്തിന് നിലവിൽ തകരാറുകളില്ലെന്നും റേഡിയേഷൻ ഭീഷണിയില്ലെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി (IAEA) അറിയിച്ചു.
പ്രതികാര നടപടി:
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇറാൻ്റെ നതാൻസ് (Natanz) ആണവ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടി തുടങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ആഗോള പ്രതികരണം:
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) ഇറാൻ തുറന്നുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
"നമ്മുടെ ഭാവിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ വൈകുന്നേരമാണിത്." - ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു (ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി)